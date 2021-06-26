Президент Татарстана Рустам Минниханов о коронавирусе: «Болезнь меняется, проходит в более сложной форме»

Он также отметил, что сфера здравоохранения Татарстана готова к новым вызовам. Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 26 июня, во время республиканского совещания президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в регионе ситуация с коронавирусом сейчас напряженная – отмечен рост числа заболевших.

- Мы видим, как идет процесс заболевания. Сейчас среди больных увеличилось количество молодых людей. Болезнь, к сожалению, тоже меняется, проходит в более сложной форме, - сказал Минниханов.

Он также отметил, что сфера здравоохранения Татарстана готова к новым вызовам: подготовлен коечный фонд, медучреждения обеспечены необходимыми лекарствами.

При этом Рустам Минннихнов заявил, что растет и число татарстанцев, которые хотят привиться от коронавируса.

- Сегодня сознание людей несколько поменялось. Мы вышли на 10-11 тысяч прививок в сутки. Вакцины имеются, работают пункты. Все условия созданы, - сообщил глава региона.