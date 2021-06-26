В Казани из кафе-бара 13 человек выгнал огонь

Причина возгорания все еще устанавливается. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Вечером в пятницу в Ново-Савиновском районе Казани по адресу: улица Воровского, 3/2, загорелся одноэтажный кафе-бар, представляющий собой летнюю веранду. Еще до приезда пожарных из него огонь выгнал 13 человек.

Вскоре прибыли сотрудники МЧС. Они потушили огонь. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

- Силы и средства работали по рангу пожара №1. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

Причина самого пожара сейчас устанавливается.