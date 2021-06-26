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Происшествия26 июня 2021 10:35

В Зеленодольске водолазы достали с семиметровой глубины тело мужчины

Погибший решил искупаться в необорудованном для этого месте
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

Днем 25 июня в Зеленодольске на Гаринском озере в компании приятелей отдыхал 44-летний мужчина. Как потом рассказали его знакомые, он пошел купаться, несколько раз нырнул в воду и пропал.

Друзья было начали искать его сами, но безуспешно, пришлось вызывать водолазов. Последним это удалось. Они нашли тело утонувшего мужчины на семиметровой глубине в 20 метрах от берега.

- Данный мужчина стал пятым по счету погибшим на воде в Зеленодольском районе. К слову, Гаринское озеро - место для купания не разрешенное. Однако в жаркую погоду запреты здесь, к сожалению, никого не останавливают, - отметили в МЧС Татарстана.