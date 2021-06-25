В Татарстане подтвердили еще две смерти от коронавируса

Всего в регионе диагноз: «новая коронавирусная инфекция», был поставлен 22 250 людям. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 25 июня, Минздрав Татарстана подтвердил еще две смерти от коронавируса. Очередными жертвами инфекции стали 70-летний мужчина и 65-летняя женщина.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в Минздраве Татарстана.

Таким образом, число летальных исходов коронавируса в республике возросло до 534. Напомним, что за прошедшие сутки в Татарстане выявили 35 новых случаев заражения. Всего в регионе диагноз: «новая коронавирусная инфекция», был поставлен 22 250 людям, из них 20 011 человек смогли выздороветь.