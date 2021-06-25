В Татарстане из-за гибели рабочего из Марий Эл возбудили уголовное дело

По версии следствия, произошедшее стало возможным из-за несоблюдения правил безопасности неустановленным сотрудником фирмы, в которой работал погибший. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 24 июня в селе Атня Балтасинского района во время работ по прокладке трубопровода в траншее грунтом засыпало 26 летнего рабочего из Марий Эл. От полученных травм мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание. Сообщили в следственном комитете Татарстана.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», - отметили в ведомстве.

По версии следствия, произошедшее стало возможным из-за несоблюдения правил безопасности неустановленным сотрудником фирмы, в которой работал погибший рабочий. Так, извлеченный грунт находился в опасной близости от края траншеи, а сама она не была должным образом подготовлена для прокладки водопроводных труб.