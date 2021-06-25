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Общество25 июня 2021 17:02

В Роспотребнадзоре Татарстана не исключают ужесточение коронавирусных ограничений из-за низких темпов вакцинации

В свою очередь в управлении считают, что сейчас ситуация с инфекцией в республике сдерживаемая и контролируемая
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В то же время введение дополнительных ограничений в связи с распространением инфекции, которые были введены в других российских регионах, в Татарстане не планируется.

В то же время введение дополнительных ограничений в связи с распространением инфекции, которые были введены в других российских регионах, в Татарстане не планируется.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас ситуация с коронавирусом в республике сдерживаемая и контролируемая, сообщила сегодня, 25 июня, на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина.

Тем не менее, по ее словам, в управлении не исключают, что в регионе возможно введение новых или ужесточение существующих коронавирусных ограничений из-за низких темпов вакцинации.

В то же время, как заверяет Авдонина, введение дополнительных ограничений в связи с распространением инфекции, которые были введены в других российских регионах, в Татарстане не планируется. Мол, в республике их и так хватает, и они в отличие от других субъектов, где сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, не снимались.

Речь, в том числе, идет о все еще действующем запрете работы ночных клубов и лимите по заполняемости залов.