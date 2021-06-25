В Татарстане выделили 2 миллиона рублей для перевода мультфильмов на татарский язык

Тендер с такой суммой появился на сайте госзакупок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Татарстан потратит 2 миллиона рублей, чтобы переозвучить мультфильмы на татарский язык. Тендер с такой суммой появился на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Министерство образования и науки Татарстана.

По документам, в список заявленных мультфильмов в частности, входят,«Умный дом», «СуперМегаЭкстраПрофи», «Лыжи, пули, нервы», «Черно-белое кино» и «Лед». В полном списке числятся 50 анимационных картин как российского, так и зарубежного производства.