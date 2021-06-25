В Казани плохая вода на пляжах «озера Большое Лебяжье» и «Нижнее Заречье»

В администрации соответствующих районов Казани и ответственным юрлицам уже направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания. Фото: Из архива МЧС Татарстана

В течение всего купального сезона в Татарстане, который стартовал 1 июня, специалисты Роспотребнадзора проводят мониторинг воды на официальных пляжах республики. Они проверяют ее по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

Так, по состоянию на 24 июня, неутешительные новости поступили из Роспотребнадзора Татарстана для любителей покупаться на двух казанских пляжах - «озера Большое Лебяжье» и «Нижнее Заречье».

- Вода на них не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям (пляж «Нижнее Заречье»), - сообщает пресс-служба республиканского управления.

В связи с этим на данных пляжах не рекомендуется купаться, а в администрации соответствующих районов Казани и ответственным юрлицам уже направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.