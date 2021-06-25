В Набережных Челнах презентовали новый спортивный грузовик «КАМАЗ» поколения К5

Новый спортивный грузовик «КАМАЗ» поколения К5. Фото: kamaz.ru

Сегодня, 25 июня, в Набережных Челнах «КАМАЗ» презентовал новый спортивный грузовик образца К5. Его создавали весь 2020 год и завершили только после возвращения команды «КАМАЗ-мастер» с ралли «Дакар-2021». Сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ». Новую машину передали экипажу Сергея Сотникова.

Создатели отметили, что в двигатель этого грузовика вложен весь многолетний опыт предприятия. Также они при его сборке опирались на предстоящие изменения в техническом регламенте Международной автомобильной федерации. Они вступят в силу со следующего года для грузового зачёта чемпионата мира по внедорожным ралли.

Уже в ближайшее время новый грузовик «КАМАЗ» отправляется в Омск, где 1 июля стартует на ралли «Шелковый путь - 2021».