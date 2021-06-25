В Бугульме из окна выпал трехлетний ребенок

Вместе с ребенком в тот момент в квартире находился только его отец. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поздно вечером 24 июня в Бугульме из окна квартиры на 3 этаже выпал трехлетний мальчик. Ребенок с тяжелыми травами головы был госпитализирован в местную Центральную районную больницу. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СКР Татарстана.

- Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, в момент происшествия в квартире с мальчиком находился только его отец. Мать и старший брат ребенка были в отъезде. Мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала его веса. Ребенок вместе с сеткой упали вниз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани умер ребенок, выпавший из окна седьмого этажа

По факту гибели годовалой девочки возбуждено уголовное дело (подробности)