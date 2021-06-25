В Ульяновске временно закрывают движение на улице Инзенской

На Инзенской продолжается асфальтирование межрельсового пространства Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ульяновске в рамках ремонта трамвайных путей временно ограничат движение транспорта на улице Инзенская. Из-за укладки асфальта будет перекрыт участок между Локомотивной и Камышлинской. Ограничения действуют с 12:00 26 июня до 6:00 28 июня, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Также в связи с дорожных работ будет изменена схема движения общественного транспорта. Так, трамвай №9 в выходные работать не будет. А трамваи маршрута №6 на Пушкаревском кольце через один будут доезжать до конечных «УКСМ» по Октыбрьской и Рябикова или до «Волжанки» – через улицы Минаева, Кирова и Локомотивную.

Трамвайные пути ремонтируются и на других улицах города. Так, на Ленина готовят основание для укладки рельсошпальной решётки между улицами Гончарова и Спасская. А на перекрестке с улицей Железной Дивизии меняют крестовины и стрелочные переводы трамвайного пути.