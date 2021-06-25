В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 35 новых случаев коронавируса

В этот раз 12 человек госпитализированы, а 23 получают лечение на дому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 июня Минздрав Татарстана сообщил, что за минувшие сутки в республике зарегистрировали 35 новых случаев коронавируса, все они являются контактными. При этом большая их часть приходится на Казань – 20 инфицированных.

- 12 человек госпитализированы, 23 получают лечение на дому, - также отметили в Минздраве Татарстана.

Отметим, что с начала пандемии в республике коронавирус был обнаружен у 22 250 человек, 20 011 из них уже выздоровели, а 532 скончались.