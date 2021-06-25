В Казани до октября 2021 года отремонтируют трамвайные пути

Об этом в прямом эфире в Instagram заявил мэр города Ильсур Метшин. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В ближайшие три месяца в Казани планируют сделать капитальный ремонт трамвайных путей. Об этом в прямом эфире в Instagram заявил мэр города Ильсур Метшин.

Во время эфира жители Казани выразили беспокойство по поводу недавних аварий с трамваями - они все чаще стали сходить с рельсов. Градоначальник объяснил, что причиной происшествий с трамваями является сильная изношенность путей. Ильсур Метшин считает, что новое руководство МУП «Метроэлектротранс» сможет решить технические проблемы в кратчайшие сроки.

Ильсур Метшин также заверил, что за лето и сентябрь не только отремонтируют трамвайные пути, но и установят температурные компенсаторы на маршрутах № 5 и 5а.