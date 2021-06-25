В Татарстане обнаружена нелегальная свалка площадью 1 240 квадратных метров

Площадь захламления составила 1240 квадратных метров, а объем – 36 кубических метров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Минэкологии Татарстана поступило сообщение о нелегальной свалке на территории Альметьевска. В микрорайоне РТС обнаружен мусор от демонтажных работ дороги.

Площадь захламления составила 1 240 квадратных метров, а объем отходов – 36 кубических метров.

На предприятие, ответственное за организацию нелегальной свалки, уже составлен административный протокол за несоблюдение правил по охране окружающей среды. Ему грозит штраф от 100 тысяч рублей. Организации, в том числе, нужно будет еще и прибраться за собой.