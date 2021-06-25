В Альметьевске 12-летняя девочка сорвалась с крыши и упала на пику забора

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

В Альметьевске на проспекте Тукая 12-летняя девочка сорвалась с крыши здания и упала на металлический забор. Пика заграждения проткнула ногу школьницы, она застряла в конструкции. Потребовалась помощь спасателей.

По прибытию на место происшествия, чтобы вызволить девочку они специальными ручными комбинированными ножницами перекусили конструкцию забора, освободили ее ногу и отнесли ребенка до машины «скорой помощи». Сообщили в МЧС Татарстана.

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