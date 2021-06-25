В Казани девочек начали бесплатно учить футболу

В Казани стартовали бесплатные тренировки по футболу для девочек. Они будут проходить для спортсменок в возрасте от 5 до 12 лет до конца лета на стадионе «Искандер». Занятия проводятся в рамках программы Российского футбольного союза «Мы в игре» и футбольного проекта Girlpower. Сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

- Футбол помогает детям развивать креативность, смелость в принятии решений, лидерские навыки, умение работать в команде и мотивацию. Эти качества потом помогают ребенку и в учебе, и во взрослой жизни, - также отметили в ведомстве

Зарегистрироваться на участие в тренировках можно на сайте.