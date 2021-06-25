В Татарстане на дороге Актаныш-Кирово в ДТП с КАМАЗом погибли два человека

С места происшествия. Фото: прокуратура Татарстана

Утром в пятницу, 25 июня, в Актанышском районе на дороге Актаныш-Кирово на перекрестке в сторону деревни Старое Сафарово произошло смертельное ДТП.

Там, по предварительным данным, водитель КАМАЗа с прицепом не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2110. Грузовик буквально смял отечественную легковушку. Водитель которой, а также ехавшая с ним жена, в результате аварии получили травмы не совместимые с жизнью и скончались на месте происшествия.

- Обстоятельства инцидента выясняются. Н место выехали прокурор района Сергей Назаров и его заместитель Руслан Загрутдинов, - сообщили в прокуратуре Татарстана.