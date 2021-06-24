В Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

По состоянию на 24 июня 2021 года в Татарстане зарегистрировано 532 случая смерти от Covid-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане зарегистрировано три случая смерти от коронавирусной инфекции. Скончались две женщины 1941 и 1971 года рождения и один мужчина 1958 года рождения. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - прокомментировали в пресс-службе минздрава РТ.

По состоянию на 24 июня 2021 года в Татарстане зарегистрировано 532 случая смерти от Covid-19.