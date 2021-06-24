В Казани открылась всемирная конференция Лиги исторических городов

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что Казань является примером многонационального города, поэтому темы конференции близки для каждого жителя. Фото: kzn.ru

Сегодня в Казани стартовала 17-я Всемирная конференция исторических городов. Сюда съехались специалисты в области сохранения родного языка, народных традиций, фольклора и памятников архитектуры. До 26 июня участники из 200 городов в онлайн и оффлайн режиме обсудят инициативы по сохранению культуры, истории, языка, народных традиций и обычаев. Сообщает пресс-служба мэрии города.

Право на проведение конференции Казань выиграла еще в 2018 году в Бурсе. Тогда она опередила такие города, как Шираз, Балларат, Тайнань, Чэнду, Йезд, Алба-Юлия и Хеврон. Всего в Лигу исторических городов входят 125 городов из 65 стран мира.

Из представителей этих городов к конференции присоединились, в частности, специальный советник Департамента международных отношений Парижа Жан-Ив Камю, советник Мэра по международным делам города Констанцы Дорин Попеску, глава Владимира Андрей Шохин.

Мэр Казани Ильсур Метшин, поприветствовав участников, отметил, что среди мировых мегаполисов Казань является примером многонационального города, поэтому темы, обсуждаемые в конференции, близки для каждого жителя.

Председатель Лиги исторических городов, Мэр японского Киото Дайсаку Кадокава подчеркнул, что Казань сыграла большую роль в деятельности организации, приняв у себя конференцию в это непростое время. По его мнению, проведение данного мероприятия в новом формате, тем более в городе, где гармонично сосуществуют разные религии и культуры, вписало Казань в историю.

Также на церемонии открытия впервые прозвучал гимн конференции. Музыку к нему написала композитор из Казани Лилия Тагирова. Текст гимна тоже написан казанцами. На мероприятии его спели на русском, татарском и английском языках.