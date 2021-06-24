"Выводы лучше оставлю при себе": Слуцкий подвел итог матча с "Нижним Новгородом"

Фото: ФК "Рубин".

Казанский "Рубин" одержал победу в первом матче межсезонья. На своем поле подопечные Леонида Слуцкого одолели "Нижний Новгород" 2:1. После матча итог встречи подвел наставник казанского клуба.

- Я больше делаю выводы индивидуального характера, потому что даже если взять тот вариант состава, который был в первом тайме, я с трудом представляю, что мы когда-то сможем выйти на поле одновременно без Уремовича, Бегича, Ин Бома, Кварацхелии, Макарова и Бакаева. Понятно, что кто-то может отсутствовать, но все одновременно вряд ли. Поэтому сегодня фланги были относительно экспериментальны, Йевтича мы поставили в эту зону. Поэтому я больше оцениваю текущий индивидуальный уровень готовности. Есть определенные выводы, но я их лучше оставлю при себе. Они текущие, не глобальные, это та ситуация, когда ты постоянно анализируешь и получаешь какую-то новую информацию, - заявил Слуцкий.