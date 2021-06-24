За 1,5 года в Казани стерилизовали 4 тысячи бродячих собак

Еще порядка 300 собак остались в приюте как особо агрессивные. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Сегодня работа с безнадзорными собаками в Казани ведется согласно федеральному законодательству, которое предписывает отлавливать таких животных, вакцинировать, стерилизовать и выпускать обратно в городскую среду.

За последние 1,5 года через эту процедуру в городе прошли почти 4 тысячи собак.

- Если учесть, что каждая собака в год дает потомство в четыре-пять щенков, то можно представить себе, сколько собак бегало бы сейчас по городу без этой работы. Для тысячи бродячих четвероногих нашли хозяев – для нас это важное достижение, на которое мы будем ориентироваться в дальнейшем. Еще порядка 300 собак остались в приюте как особо агрессивные, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Однако для решения проблемы этих мер недостаточно – число жалоб горожан на стаи бездомных собак не уменьшается.

- На сегодняшний день тот объем полномочий, который возложен на муниципалитет, превышает наши ресурсы. Мы вынуждены констатировать, что существующих методов борьбы с бродячими собаками недостаточно. Наша главная задача – обеспечить безопасность жителей, навести порядок в городе. Я –только за гуманные методы. Но это очень сложный вопрос, который актуален не только для Казани, но и для всех в России и за ее пределами. Приглашаю вас к диалогу. Давайте решим, как, опираясь только на гуманные методы, мы сможем сделать Казань городом без бродячих собак, - пояснил градоначальник.

В ближайшее время в столице РТ планируется провести круглый стол на тему бродячих собак с привлечением к разговору специалистов, в том числе – международных. Необходимо привлечь к обсуждению как можно больше заинтересованных лиц и экспертов, уверен Мэр.