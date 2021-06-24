В Ульяновской области госучреждениям здравоохранения дополнительно направят около 36 миллионов рублей

Выделенные на 2021 год деньги пойдут на проведение ремонтных работ, закупку медтехники и выплаты для приобретения жилья медработникам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ульяновской области бюджет госпрограммы по развитию здравоохранения увеличили еще на 35,8 миллиона рублей. Правительство региона уже одобрило изменения в бюджете. Сообщает пресс-служба руководства области.

Конечная сумма бюджета программы в 2021 году составит 12 миллиардов 781,6 миллиона рублей. В Минздраве Ульяновской области сообщили, что выделенные деньги пойдут на проведение ремонтных работ, закупку медтехники и выплаты для приобретения жилья медработникам.

В частности, на 15 миллионов рублей отремонтируют лабораторию городской клинической больницы №1. Четыре миллиона рублей из бюджета госпрограммы потратят на ремонт травматологического отделения областной детской клинической больницы имени Горячева. Чуть больше трех миллионов рублей выделят на ремонт системы отопления в стационарном отделении кожно-венерологического диспансера в Ульяновске.