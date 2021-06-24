Пенсионерка из Чувашии перевела мошенникам более миллиона рублей

Женщина поняла, что ее обманули только после потери крупной суммы денег. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Очередной случай мошенничества зарегистрироан в Чувашии. На сей раз жертвой афериста стала 64-летняя женщина. Злоумышленник представился сотрудником банка и предложил ей защитить денежные средства.

По словам потерпевшей, звонок от незнакомца, представившегося сотрудником банковского учреждения, поступил на ее телефон несколько дней назад. Мужчина сообщил 64-летней женщине, что ей необходимо защитить сбережения. Для этого он предложил перевести их на более безопасный счет.

В течение трех дней потерпевшая перевела на 16 абонентских номеров 1 195 000 рублей. Поняв, что стала жертвой мошенничества, пенсионерка обратилась в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника.