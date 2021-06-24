Дебют Хакшабановича и дубль Косарева: как "Рубин" обыграл "Нижний Новгород" в первом матче межсезонья

Фото: ФК "Рубин".

Казанский "Рубин" провел свой первый спарринг летом. В гости к команде Слуцкого пожаловал дебютант Премьер-Лиги "Нижний Новгород". С первых минут рулевой "Рубина" выпустил почти оптимальный состав, учитывая большую группу травмированных. В воротах сыграл Мелдведев, в защите Самошников, Старфельт, Грицаенко и Зотов, в полузащите Абильдгор, Йевтич, Шатов, Давиташвили, Хакшабанович, а на острие атаки сыграл Деспотович.

Несмотря на колосальное игровое преимущество в первом тайме "Рубин" так и не смог открыть счет. Ближе всех к голу был Хакшабанович, но новичок "Рубина" пробил в перекладину.

Во втором тайме Слуцкий поменял почти всех игроков. Так, например, на поле вышел новобранец Константин Нижегородов, а в атаке появились Игнатьев и вернувшиеся из аренд в "Тамбове" и "Томи" Климов и Косарев.

Именно ему и было суждено стать героем матча. В дебюте второго тайма он в течение 7 минут оформил дубль. Забив дважды, он огорчил своего бывшего наставника. Дело в том, что во второй части минувшего сезона Косарев играл в "Томи", которую возглавлял Александр Кержаков. Теперь бывший форвард "Зенита" и сборной России руководит "Нижним".

В концовке матча Артем Галаджан отыграл один мяч, установив окончательный счет. 2:1 - победа "Рубина".