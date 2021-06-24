На дороги Чебоксар выпустили 60 новых троллейбусов

16 новых троллейбусов - на автономном ходу. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

На улицы Чебоксар 24 июня вышли 60 новых троллейбусов. Это стало подарком жителям города ко Дню Республики.

- Выпуск такого количества новых троллейбусов на линию - это и есть настоящаая трансформация, когда мы по-новому организовываем нашу жизнедеятельность. Эти троллейбусы качественно изменят транспортное обслуживание населения и условия работы водителей самого экологичного вида транспорта, - отметил глава Чувашии Олег Николаев.

За счёт средств федерального бюджета в прошлом году Чувашии на приобретение 68 троллейбусов было выделено 1 миллиард 178 миллионов рублей.

Благодаря этому чебоксарский троллейбусный парк пополнился сразу 60 новыми, удобными и вместительными троллейбусами, новочебоксарский - восемью.

16 новых троллейбусов - на автономном ходу. В столице республики удалось обновить парк примерно на 30 %.

Выпуск на линию данных троллейбусов позволил обеспечить на всех городских маршрутах наличие низкопольных троллейбусов, полностью соответствующих требованиям «Доступная среда».