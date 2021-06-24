В Казани состоится чемпионат Европы по сумо

Соревнования соберут более 400 борцов из 20 сборных. Фото: minsport.tatarstan.ru

С 25 по 27 июня Татарстан примет чемпионат Европы по сумо среди взрослых и первенство Европы среди участников до 22 лет и до 24 лет. Сообщает пресс-служба городской мэрии.

25 июня в 15:00 стартует первенство Европы среди юниоров и юниорок. А чемпионат Европы откроется 27 июня в 15:00.

Соревнования по сумо такого уровня в России состоятся впервые. Состязания пройдут в казанском Дворце единоборств «Ак Барс». Они соберут более 400 борцов из 20 сборных.

В состав сборной нашей страны вошли 32 спортсмена – по два представителя каждой весовой категории среди мужчин и среди женщин. В молодежной сборной – 52 борца. За день до состязаний главная сборная России проведет тренировочный сбор в Подмосковье.