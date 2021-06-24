Власти Казани утвердили стандарты парковки для электросамокатов

Парковки для электросамокатов устанавливаются на тротуарах и пешеходных зонах, могут вместить не более 10 транспортных средств Фото: Иван МАКЕЕВ

Исполком Казани в своем сборнике документов опубликовал стандарты парковки для электросамокатов. Они устанавливаются на тротуарах и пешеходных зонах, могут вместить не более 10 транспортных средств. При этом стоянки могут находиться рядом друг с другом.

Установлен и разрешенный размер парковок – 3,5 на 1,5 метра без учета крепления к стойке. Разметка на стоянках для электросамокатов наносится прерывистым контуром.

Располагаться парковки должны на ровной местности, без уклона рельефа. Допустимая свободная ширина тротуара от границ парковки – не менее 2 метров. Также при установке стоянок нужно учитывать уже имеющиеся ограничения на местности, в частности, опоры, рекламные конструкции, указатели, фонари и ограждения.