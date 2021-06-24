Водитель МАЗа, 12 раз попадавшийся на нарушениях ПДД, устроил массовую аварию в Татарстане

Пострадал сам водитель грузовика. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Минувшим днем, примерно в 16:20 на 20 километре автодороги «Казань – Шемордан» 26-летний водитель самосвала МАЗ, двигаясь со стороны села Шемордан в направлении Казани, по предварительным данным, превысил скорость, вырулил на встречку и там столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Фольксваген Тигуан».

После удара грузовик перевернулся на проезжей части и врезался в дорожное ограждение встречной обочины. Кроме этого, в результате падения груза (щебень) из кузова МАЗа были повреждены автомобили: «Тойота Камри» и «Тойота Королла».

В результате ДТП травмы получили водитель грузовика и пассажирка автомобиля «Фольксваген Тигуан». С различными травмами они были доставлены в медицинское учреждение.

- Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 9 лет, за последние 2 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 12 раз, - отметили в пресс-службе МВД республики.