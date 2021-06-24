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Здоровье24 июня 2021 12:32

Все пациенты получают лечение на дому: В Татарстане за сутки выявили еще 32 случая коронавируса

Лишь 1 случай завозной, все остальные - контактные
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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На 24 июня в Татарстане зарегистрировано 22 215 случаев COVID-19.

На 24 июня в Татарстане зарегистрировано 22 215 случаев COVID-19.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрирован 32 новых случая COVID-19, из них 1 – завозной, 31 – контактный. Все пациенты получают лечение на дому. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава республики.

На 24 июня в Татарстане зарегистрировано 22 215 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 19 880 человек, в том числе 30 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 479 973 человека (прирост за сутки – 8 230), из них 347 896 получили вторую прививку.