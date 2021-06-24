В Казани пройдут Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу

Соревнования пройдут на территории экстрим-парка «УРАМ», расположенного под мостом «Миллениум». Фото: Инзиля ШАКИРОВА

С 8 по 12 июля в столице Татарстана пройдут всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, а также третий этап соревнований на Кубок Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла в дисциплинах «буги-вуги».

Мероприятия пройдут в рамках II всероссийских уличных игр Urban games на территории экстрим-парка «УРАМ», расположенного под мостом «Миллениум».

Программа соревнований будет представлена такими видами спорта, как брейкинг, скейтбординг, воркаут, роллер-спорт, баскетбол и BMX.

Участие в Urban games примут спортсмены со всей России. Помимо соревновательной программы, для спортсменов подготовлен образовательный лекторий –– для них пройдут специальные мастер-классы.

Посмотреть на выступления спортсменов можно будет бесплатно. Пройти к месту-проведения соревнований можно со стороны Кремлевской Набережной, а также с улицы Подлужной.