Главврач горбольницы в Йошкар-Оле: «Мы просто «задыхаемся» в больнице, но ограничения не просто так ввели»

В Марий Эл растет число болеющих в тяжелой форме и заражающихся в молодом возрасте Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Марий Эл до сих пор нет улучшения эпидемситуации. Как отметил главный врач городской больницы Йошкар-Олы Андрей Нагибин, заболеваемость только растет. Об этом информирует пресс-служба мэрии города.

По словам главврача, большей заразительностью обладают индийский и британский варианты вируса: раньше из 5 контактировавших заболевали 1-2 человека, теперь – по 3-4. Многие продолжают пренебрегать средствами защиты, из-за чего увеличилось количество госпитализаций. Также растет число болеющих в тяжелой форме и заражающихся в молодом возрасте.

Андрей Нагибин сильно акцентирует на соблюдении мер безопасности, несмотря на жаркую погоду.

– Мы в больнице просто "задыхаемся", персонал работает в масках и защитных костюмах и в такую жаркую погоду. Ограничения ввели не просто так. Еще раз призываю граждан носить маски, соблюдать социальную дистанцию и чаще обрабатывать руки», – заявил главврач.