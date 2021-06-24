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Происшествия24 июня 2021 13:03

В Казани умер ребенок, выпавший из окна седьмого этажа

По факту гибели годовалой девочки возбуждено уголовное дело
Инзиля ШАКИРОВА
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Трагедия произошла в доме по улице Чуйкова. Фото: Олег ЗОЛОТО.

Трагедия произошла в доме по улице Чуйкова. Фото: Олег ЗОЛОТО.

Сегодня утром в Казани умерла девочка, выпав из окна седьмого этажа жилого дома по улице Чуйкова.

По предварительным данным, мама ребенка проснулась в 4 утра и начала готовить завтрак, отец в это время спал. Оказавшись без присмотра девочка забралась на подоконник, открыла окно и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка.

После падения девочку в состоянии средней тяжести госпитализировали, но из-за многочисленных травм спасти жизнь ребенка не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Причины произошедшего устанавливаются.