В лесах Заволжья сохраняется пожароопасная ситуация

В связи с пожароопасной ситуацией в Чебоксарах ввели ряд ограничений и усилили надзорный контроль лесных территорий Фото: Михаил ФРОЛОВ

В лесах Заволжься установили IV класс пожарной опасности. В связи с этим в Чебоксарах ввели ряд ограничений и усилили надзорный контроль лесных территорий. Сообщает мэрия города.

Так, в ближайшее время запрещается продолжительно находиться в лесах и разводить там костры. Руководство города уже занимается оповещением населения о высокой вероятности лесных пожаров.

За соблюдением установленных ограничений будут следить наземные патрули, организованные в лесах Заволжья. Также на пожарных наблюдательных вышках постоянно будет находиться дежурный, а на въездах в леса городского лесничества выставят контрольные посты.