Аномальная жара 2021 в Казани: Большегрузам временно запретили въезд в город

В жару большегрузы смогут ездить по Казани только в ночное время – с 22:00 до 10:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана из-за аномальной жары ограничили движение тяжеловесного транспорта по автодорогам общего пользования. Если температура воздуха превысит +32 градуса, большегрузы смогут ездить по Казани только в ночное время – с 22:00 до 10:00. Сообщает пресс-служба мэрии города.

Такие сезонные ограничения традиционно применяются при неблагоприятных погодных условиях. Они не действительны для пассажирских автобусов, при перевозке грузов для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, а также при транспортировке дорожно-строительной техники и материалов для ремонтных работ.

Температура воздуха может повыситься, когда водитель уже в пути. В таком случае ему следует оставить свою машину на ближайшей стоянке большегрузов. Если ее нет поблизости, то водитель должен остановиться у края проезжей части или на обочине.