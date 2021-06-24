Дюпин и Макаров присоединятся к "Рубину" 3 июля, игрокам дали отдых после ЕВРО-2020

Фото: ФК "Рубин".

Сборная России, как известно, бесславно завершила свое выступление на Чемпионате Европы, заняв последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Теперь игроки национальной команды смогут вернуться в свои клубы и начать подготовку к новому сезону.

От "Рубина" в сборной были голкипер Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров. На двоих на ЕВРО-2020 они провели ровно ноль минут. Тем не менее, из-за подготовки к турниру Дюпин и Макаров почти не отдыхали. Поэтому в "Рубине" решили дать игрокам возможность перевести дух. К команде Дюпин и Макаров присоединятся 3 июля.