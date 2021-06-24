Рыжий дым над пороховым заводом: что это было?

Оказалось, необычное скопление над заводом – это всего лишь результат стандартного технологического процесса. Фото: Минпромторг Татарстана

Накануне в Управление МЧС по Татарстану поступило сообщение от обеспокоенных жителей Казани. Горожане стали свидетелями скопления над пороховым заводом рыжего дыма. В ведомстве объяснили происхождение такого дыма.

Оказалось, что необычное скопление над заводом – это всего лишь результат стандартного технологического процесса. При низких температурах дым почти не заметен, а в жару приобретает характерный рыжий цвет, который трудно не увидеть.

Дым не является ядовитым и не представляет опасности для жизни людей, заверили в ведомстве.