Дни славянского кино 2021 в Казани: какие фильмы покажут зрителям

Всего покажут четыре киноленты.

Дни славянского кино пройдут в казанском кинотеатре «Мир» 25 и 26 июня. Бесплатные показы приурочены ко Дню дружбы и единения славян.

В течение двух дней на экране кинотеатра будут показывать ленты украинских, белорусских, польских и русских кинематографистов: мультфильм «Сказание о гуслях» и семейную мелодраму «Счастье в конверте» можно будет увидеть 25 июня, мультфильм-комедию «Клара и волшебный дракон» и военную драму «Эскадрилья 303. Подлинная история» – 26 июня.

Тожественное открытие Дней славянского кино состоится 25 июня в 18:30, а с расписанием сеансов можно ознакомиться на сайте кинотеатра «Мир».

Вход на кинопоказы свободный, однако требуется предварительная бронь билетов на сайте или в кассе кинотеатра. На сеансах при себе нужно иметь маску и соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров, рассадка зрителей осуществляется с учетом санитарно-эпидемиологических требований, предупреждают организаторы.