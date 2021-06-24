В Казани дороги поливают водой: зачем это делают

Фото: мэрия Казани.

В Казани уже несколько дней сохраняется аномально жаркая погода. Слишком высокие температуры могут, в числе прочего, спровоцировать разрушение дорожного полотна и появление трещин на асфальте. Чтобы избежать этого дорожные службы ежедневно поливают городские улицы водой. Работа ведется параллельно с регулярной влажной уборкой улично-дорожной сети, которая проводится в городе вне зависимости от погоды.

Чтобы защитить дороги от разрушения их поливают днем с 11:00 до 15:00 при температуре воздуха выше 25 градусов. В первую очередь поливают дороги с наибольшим движением общественного и автомобильного транспорта.

При этом не прекращается регулярный полив зеленых насаждений – деревьев, кустарников и клумб. В целом в этой работе ежедневно задействуют до 90 поливомоечных машин, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.

Наряду с этим регулярно проводится влажная уборка дорог.

- Уборка и мойка дорог проводится ежедневно, не только в жаркую погоду. Убирается грязь, пыль, – добавляет начальник отдела содержания и благоустройства Марсель Ахметзянов. – Эту работу службы выполняют в ночное время с 23:00 до 6:00, чтобы не мешать движению транспорта.

Полив дорог начался 10 июня и продлится до спада высоких температур. Добавим, что работы проводятся согласно регламенту проведения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Напомним, в Татарстане и его столице до 27 июня сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами на 9 и более градусов выше нормы. В период с 23 по 27 июня ожидаются максимальные температуры воздуха от +31 до +36 градусов.