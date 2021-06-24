На платформах не выше 13 градусов: казанцев зовут спасаться от жары в метро

Фото: мэрия Казани.

В Татарстане сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами на 9 и более градусов выше нормы. Советы о том, как спастись от жары, дают санитарные врачи, а временное убежище можно найти в городском метрополитене. На платформах казанской подземки температура воздуха составляет всего 11-13 градусов тепла, в вестибюлях – 11-15 градусов.

Комфортный для пассажиров температурный режим на всех станциях метрополитена обеспечивает система вентиляции, а в вагонах – воздухозаборники и кондиционеры. Так, сейчас пассажиров обслуживают три вида подвижного состава: «Чех», «Русич» и новый поезд «Москва».

На самых первых поездах, которые появились в Казани («Чех»), установлены воздухозаборники и открываются форточки. Во время движения воздух попадает в салон и таким образом происходит его циркуляция.

На составах «Русич» и «Москва» установлены кондиционеры. Температура воздуха в вагонах «Чех» достигает 16-20 градусов выше нуля, в вагонах «Русич» – 16-18 градусов, в поезде «Москва» – 15-20 градусов. Интервал движения поездов в будние дни и час пик составляет 6 минут 10 секунд, сообщают в МУП «Метроэлектротранс».

Тем временем специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ напоминают о правилах безопасности в жаркую погоду.

Санитарные врачи напоминают, что повышенная температура воздуха как на открытой местности, так и в помещениях может плохо влиять на состояние здоровья, прежде всего, пожилых людей и детей. Жаркая погода провоцирует обострение хронических заболеваний, а в ряде случаев приводит к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья. Перегрев опасен и может даже приводить к смерти.