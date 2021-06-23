Последствия сильного ветра в Татарстане 23 июня 2021: сорвал кровлю с домов и фермы, а также повалил дерево

С фермы сорвало кровлю на площади 2 500 квадратных метров.
Фото: МЧС Татарстана
В эту среду, 23 июня, во второй половине дня в единую дежурную диспетчерскую службу поступила информация о том, что смог натворить сильный ветер в Татарстане – кратковременное усиление до 16 м/с.
Последствия сильного ветра в Татарстане 23 июня 2021:
- В селе Чалманарат Актанышского района с неиспользуемой летом фермы сорвало кровлю на площади 2 500 квадратных метров.
- В Мамадыше на площади 180 квадратных метров ветре сорвал кровлю с жилого частного дома. Также в этом городе ненастье повалило одно дерево.
- В селе Кутемели Сармановского района ветер так же сорвал кровлю с частного дома, только уже на площади 18 квадратных метров.
- Погибших и пострадавших нет. Работы по восстановлению проводятся в частном порядке, - сообщили в МЧС Татарстана.