Последствия сильного ветра в Татарстане 23 июня 2021: сорвал кровлю с домов и фермы, а также повалил дерево

С фермы сорвало кровлю на площади 2 500 квадратных метров. Фото: МЧС Татарстана

В эту среду, 23 июня, во второй половине дня в единую дежурную диспетчерскую службу поступила информация о том, что смог натворить сильный ветер в Татарстане – кратковременное усиление до 16 м/с.

Последствия сильного ветра в Татарстане 23 июня 2021:

- В селе Чалманарат Актанышского района с неиспользуемой летом фермы сорвало кровлю на площади 2 500 квадратных метров.

- В Мамадыше на площади 180 квадратных метров ветре сорвал кровлю с жилого частного дома. Также в этом городе ненастье повалило одно дерево.

- В селе Кутемели Сармановского района ветер так же сорвал кровлю с частного дома, только уже на площади 18 квадратных метров.

- Погибших и пострадавших нет. Работы по восстановлению проводятся в частном порядке, - сообщили в МЧС Татарстана.