Бренд Fairy выпустил лимитированные бутылочки средств Fairy Pure & Clean с эко-рисунками на упаковке

Фото: предоставлено пресс-службой

В магазины сети «Магнит» поступила лимитированная партия линейки Fairy Pure & Clean с рисунками победителей детского конкурса «Что такое экологичность?» на упаковке. Покупая средства для мытья посуды Fairy Pure & Clean в «Магните», вы вносите вклад в защиту природы: с каждой покупки Fairy перечислит 1 рубль на поддержку природоохранного проекта WWF России.

В рамках совместного социально-экологического проекта компания Procter & Gamble, которой принадлежит бренд Fairy, и торговая сеть «Магнит» в конце прошлого года запустили кампанию Fairycology — спецпроект по экологии для юных художников, призванный способствовать развитию экологической культуры и продвигать идеи осознанного отношения к окружающей среде.

- Идея рисунка возникла в голове сразу, ведь Fairy давно продвигает идеи бережного отношения к природе и помогает сократить негативное влияние на окружающий мир. Я хотела показать важность сохранения дикой природы, и была так рада, что именно мой рисунок окажется на бутылочках Fairy. Ждала ее в магазинах, а когда, наконец, увидела, на душе стало так тепло, даже гордость пробрала! Акция Fairycology развивает экологическую культуру в каждом из нас. Поэтому выбирая Fairy, вы заботитесь о нашей планете! - говорит победитель конкурса Виктория Суворова.

Проект был признан лучшим в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития Международной премией Eventiada IPRA GWA в 2020 году.

Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Рисунки победителей конкурса #fairycology_magnit уже появились на упаковке средств для мытья посуды Fairy Pure & Clean, покупая которые, можно внести свой вклад в защиту окружающей среды. 1 рубль с каждой покупки будет направлен на развитие системы общественного мониторинга экологических аварий, запущенной Fairy совместно с WWF России. Акция проходит с 1 мая по 30 июля, подробности опубликованы на сайте.

Программа мониторинга аварийных экологических ситуаций позволит своевременно отслеживать инциденты, аналогичные катастрофе на побережье Авачинской бухты на Камчатке, разливу нефти в Норильске, аварии на продуктопроводе реки Обь, или недавнему загрязнению нефтью реки Колва, и оповещать о них дежурные службы.

По информации WWF, в большинстве случаев основными жертвами нефтяных разливов становятся морские или околоводные животные. Поэтому одной из задач в рамках программы общественного мониторинга является выявление угрозы загрязнения водоемов нефтепродуктами и оказание оперативной помощи по их очистке. Для оперативной очистки животных от нефти спасатели разных стран используют моющие средства, в том числе Fairy. Они позволяют бережно отмыть животных и снизить риск их отравления и гибели.

Кроме того, линейка Fairy Pure & Clean получила экологический сертификат международного уровня «Листок жизни», который выступает гарантией минимального воздействия на окружающую среду для продовольственных и непродовольственных товаров и услуг. Все средства серии Pure & Clean прошли независимую экологическую сертификацию Экологического союза1 и были признаны безопасными для человека и окружающей среды. Проверка подтвердила, что в составе сертифицированной продукции нет фосфатов, только биоразлагаемые ПАВ, безопасные красители и натуральные эфирные масла.

В линейке Fairy Pure & Clean есть как средства со 100% натуральными ароматами, так и средство «Без отдушек и красителей» для любителей нейтральных средств без запаха. Например, Fairy Pure & Clean «Лаванда и розмарин» создан с использованием нежного эфирного масла лаванды из региона Прованс на юго-западе Франции. Для Fairy Pure & Clean «Бергамот и имбирь» используется сложное по составу эфирное масло бергамота из региона Калабрия около острова Сицилия. Fairy Pure & Clean «Мята и Эвкалипт» содержит сочетание натуральных масел мяты и эвкалипта. Все средства полностью смываются с посуды, справляются со сложными загрязнениями при любой температуре и прекрасно удаляют жир даже в холодной воде.

1Оператор экомаркировки «Листок жизни»