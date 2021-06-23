Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сквер им. Тукая в Стамбуле

Минниханов возложил цветы к памятнику татарского поэта. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Стамбуле. Так, помимо встреч с официальными лицами и представителями турецкого бизнеса, он посетил там сквер им. Тукая.

Его открыли еще в 2011 году в честь очередного юбилея со дня рождения великого татарского поэта. Сам памятник Тукаю там, правда, установили чуть позже.

А в 2018 году в связи с прокладкой в Стамбуле новой трамвайной линии вдоль залива Золотой рог, которая также проходит и через сквер им. Тукая, это общественное пространство пришлось реконструировать. Памятник поэту перенесли.