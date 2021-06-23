В Казани в реанимации находится шесть беременных женщин с коронавирусом

За прошедшую неделю в Татарстане зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом среди беременных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В реанимации перинатального центра Республиканской клинической больницы (РКБ) в Казани сейчас находится шесть беременных женщин с коронавирусом. Об этом во время прямого эфира в Инстаграме сообщила главный акушер-гинеколог Минздрава Татарстана Татьяна Шигабутдинова.

По ее словам, всего в РКБ на данный момент лежит 40 таких пациенток со среднетяжелой формой инфекции. Отметим, что на сроке до 22 недель беременные с коронавирусом находятся на базе казанской Горбольницы №7, а рожать их отправляют в Республиканскую клиническую больницу.

Как заверила Татьяна Шигабутдинова, несмотря на диагноз, все дети, появившиеся на свет у таких пациенток, живы.

Она также подчеркнула, что за прошедшую неделю в Татарстане зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом среди беременных. Специалист объяснит это тем, что женщины в положении стали чаще ходить по торговым центрам и зачастую не носят медицинские маски, в том числе и на различных развлекательных мероприятиях.