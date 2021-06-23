Татарстан примет чемпионат и первенство мира по борьбе корэш

Финальные схватки состоятся на традиционной открытой площадке в селе Мингер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 24 по 27 июня в Татарстане пройдет Чемпионат мира 2021 среди мужчин и Первенство мира 2021 среди юношей по поясной борьбе корэш. За звание лучшего поборются около 200 спортсменов из 25 стран. Мужчины будут состязаться в 11 весовых категориях, а юноши – в девяти.

Победитель абсолютной весовой категории среди мужчин получит главный приз Чемпионата – автомобиля.

Соревнования проведут на территории Сабинского района Татарстана. Так, 26 июня в 11.00 в спорткомплексе «Саба Арена» состоятся предварительные поединки. Вечером того же дня, в 20.00 пройдут торжественные мероприятия и решающие состязания среди мужчин. Финальные схватки состоятся на традиционной открытой площадке в селе Мингер.