В Горкинско-Ометьевском лесу Казани установили новый арт-объект – «Разложение»

Работа посвящена теме экологии и вторичного использования материалов. Фото: Дирекция парков и скверов Казани

В Казани установили временный арт-объект «Разложение». Шестиметровый баннер разместили в Горкинско-Ометьевском лесу на стене контейнерного центра Cube. В дальнейшем арт-объекту дадут вторую жизнь. Его переработают и сделают из него шопперы и сумки.

Автор проекта – казанский художник Лев Переулков рассказал, что его работа посвящена теме экологии и вторичного использования материалов.

– У «Разложения» два значения – метафорическое и буквальное. Если не перерабатывать мусор, то разложение останется метафорическим, только ощущением худшего. Практически вечный пластик и нескончаемые полигоны опасны тем, что они еще долго не исчезнут, не дадут место другому будущему. Единственный способ избавиться – или переработать его, или отказаться от него навсегда, – заявил художник.