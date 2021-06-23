Обманувший 2,5 тысячи дольщиков глава ГК «Фон» Анатолий Ливада вышел на свободу спустя несколько месяцев после приговора

Он даже толком и не успел побыть в колонии. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Спустя несколько месяцев после приговора глава ГК «Фон» Анатолий Ливада вышел на свободу. Напомним в начале февраля 2021 года суд признал его виновным по уголовной статье «Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием». Суд тогда назначил Ливаде наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Так почему же обманувшего 2,5 тысячи дольщиков строителя отпустили на волю раньше положенного? Дело в том, что суд зачел Ливаде в срок время, проведенное им под стражей - с 27 марта 2017 года по 11 апреля 2018 года, а также период со дня окончания оглашения приговора и до дня вступления приговора в законную силу, из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в колонии. Зачли ему и время нахождения под домашним арестом - с 12 апреля 2018 года до дня окончания оглашения приговора, из расчета 1 день ареста - 1 день в колонии.