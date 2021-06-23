В Марий Эл выделили почти 58 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом

За последние дни эпидемситуация в Марий Эл снова ухудшилась: за сутки госпитализировали 113 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Марий Эл Александр Евстифеев распорядился выделить Минздраву региона почти 58 миллионов рублей на профилактику, предупреждение и ликвидацию последствий распространения коронавируса. Сообщает пресс-служба правительства республики.

Чтобы обеспечить медработников средствами индивидуальной защиты, власти Марий Эл потратят 30 миллионов рублей. Также в регионе закупят противовирусные препараты на сумму около 25 миллионов рублей для лечения от коронавируса в стационаре. А 3 миллиона рублей из регионального бюджета пойдут на закупку тест-систем для выявления COVID-19.

За последние дни эпидемситуация в Марий Эл снова ухудшилась: за сутки госпитализировали 113 человек. Поэтому количество инфекционных коек в медучреждениях увеличено до 1 075.

Напомним, неделю назад глава республики Александр Евстифеев подписал указ о введении новых коронавирусных ограничений, а в Роспотребнадзоре Марий Эл обозначили основные причины роста числа заболевших коронавирусом в регионе.