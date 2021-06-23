В Татарстане рабочий обжегся кислотой и умер, возбуждено уголовное дело

По версии следствия, трагедия произошла из-за ненадлежащего контроля со стороны должностных лиц предприятия. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вечером 18 июня в одном из предприятий Альметьевска 58-летний рабочий пострадал от розлива кислоты и спустя день скончался в больнице, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - добавили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина пострадал, когда занимался перекачкой кислоты из пластиковых бочек в емкость для приготовления композиции. При этом на нем не было защитного фартука. Часть химиката попала рабочему на ногу. От ожога он не смог удержать в равновесии бочку и из нее на пол вылилась кислота. Мужчина надышался ядовитых паров.

По версии следствия, трагедия произошла из-за ненадлежащего контроля со стороны должностных лиц предприятия за соблюдением техники безопасности, а также отсутствия в рабочей смене лица, ответственного за безопасность на производстве.