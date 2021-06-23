Новинки Ростсельмаш на международной выставке АГРОВОЛГА 2021

Зерноуборочный комбайн TORUM 785.

Семиреченская база снабжения, официальный дилер Ростсельмаш в Республике Татарстан, представит современные модели машин производства мировой компании на международной агропромышленной выставке АГРОВОЛГА 2021.

На ключевом событии в столице республики - городе Казань, в течение трёх дней, с 1 по 3 июля 2021 года, на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» российские и зарубежные аграрии смогут ознакомиться с мощными энергонасыщенными агромашинами Ростсельмаш нового поколения.

На стенде известного производителя будут представлены как новинки с последними инновационными разработками, так и давно известные модели техники, которые уже не раз в полевых условиях подтвердили свою надежность и эффективную работу:

- Самый мощный сельскохозяйственный трактор России - RSM 3575 для крупных фермерских хозяйств;

- Трактор RSM 2375 - заслуживший статус надежного помощника среди тысяч сельхозтоваропроизводителей;

- Новинка производителя в линейке кормоуборочных комбайнов - RSM F 2550, которая позволит добиться производительности до 200 т/ч;

- Зерноуборочный комбайн RSM 161, обеспечивающий исключительную чистоту обмолота, производительность до 40 т/ч и способность обработать за сезон до 2000 га. В своем арсенале имеет 22 патента;

- Зерноуборочный комбайн NOVA 340 - идеальное решение для фермеров небольших хозяйств. Компактность и маневренность его преимущество на небольших, сложноконтурных полях;

- Зерноуборочный комбайн TORUM 785, включающий в себя ротор с вращающейся декой, уникальную систему обмолота и оснащенный просторной кабиной Comfort Cab II;

- Прицепной опрыскиватель TS-3200 SATELLITE;

- Борона дисковая офсетная RSM DV-1000/600.

- Качество агромашин производителя на высоте, нас более, чем устраивает, - отмечает Раил Зиатдинов, собственник ООО «Агрофирма Заря» в Верхнеуслонском районе.

Подробнее о новинках модельного ряда и об инновационных цифровых разработках расскажет директор по продажам компании Ростсельмаш Константин Ряснов в рамках деловой программы АГРОВОЛГА 2021.

1 и 2 июля на стенде Ростсельмаш будет проходить фотоконкурс, где каждый принявший участие становится победителем!

Отметим, Семиреченская база снабжения — это новый дилер компании Ростсельмаш в Республике Татарстан, начавший свою работу с 11 июня 2021 года и уже готов предложить аграриям региона не только представленные на стенде новинки, но и быстрый, качественный выездной и стационарный сервис.