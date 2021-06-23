Количество бюджетных мест в татарстанских вузах увеличилось на 20%

Самое большое количество бюджетных мест выделяется на инженерно-технические направления и педагогику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на предстоящий учебный год вузам выделено 20 тысяч бюджетных мест. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана заявил министр образования и науки региона Ильсур Хадиуллин.

По его словам, 200 бюджетных мест получили и негосударственные вузы. Таким образом, контрольные цифры приема на бакалавриат и специалитет в республике значительно увеличились.

Лидерами по данному показателю ежегодно становятся КФУ, КНИТУ, КНИТУ-КАИ им. Туполева и КГЭУ. Самое большое количество бюджетных мест выделяется на инженерно-технические направления и педагогику: информатика и вычислительная техника, образование и педагогические науки, химические технологии, электро- и теплоэнергетика и машиностроение.